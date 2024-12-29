كريم عبدالعزيز: 'مبسوط بنجاح مسرحية الباشا في السعودية وهنا الزاهد ممثلة جبارة'

الفجر الفني
مسرحية الباشا
مسرحية الباشا

 

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة mbc، عن نجاح مسرحيته الباشا التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض. 

 

مسرحية الباشا 

 

 

 

تصريحات كريم عبدالعزيز: 

 

وقال:" مبسوط جدا بنجاح المسرحية في موسم الرياض ووقوفي للمرة الثانية على مسرح الرياض بعد مسرحية السندباد، وتعاوني مع هنا للمرة الأولى فهي ممثلة قوية وكوميديانه شاطره ". 

 

 

وفي سياق آخر نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز، لمدة 3 أيام بداية من اليوم وهو أول عرض لها على مسرح بكر الشدي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out قبل عرضها الأول بساعات قليلة.

 

 

مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز،ويزو،هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي ستعرض في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

 

مسرحية الباشا

 

 

آخر أعمال كريم عبدالعزيز: 

 

 

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

 

 

وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

 

 

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل.

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