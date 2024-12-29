بعد تعرضه لوعكه صحية.. رضا البحراوي يتصدر التريند

تصدر أسم المطرب رضا البحراوي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض لوعكه صحية نقل علي أثرها للمستشفي.

سبب تصدر رضا البحراوي التريند

تعرض رضا البحراوي لوعكه صحية نقل بسببها إلى المستشفى، حيث عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة الإرهاق الشديد والتعرض المُباشر للطقس البارد بعد انتهاء الحفلات، وطالب نجله بالدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرض رضا البحراوي

ونشر "مالك" نجل المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده مستلقيًا على السرير، وطلب من الجمهور الدعاء لوالده، وكتب: "اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

أخر أعمال رضا البحراوي

وكان اخر اعمال رضا البحراوي هي أغنية "الشغلانة خدت هوا" عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، من كلمات سوستا، وشارك في وضع لحنها رضا البحراوي، ورامز نور، ووزعها موسيقيا محمد حريقة، وايضا طرح أغنيته الجديدة «لو جاي في سيط» والتي لاقت تفاعلا كبير بين جمهوره، التي تم تنفيذها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأغنية من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

كلمات أغنية «لو جاي في سيط»

وتقول كلمات أغنية «لو جاي في سيط»: أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تعبك ومضايقك أصل إنت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يا بني كله على الله، اللي بتتمناه إحنا فصلناه

لو جاي في سيط أمرك بسيط أنا لما جيت.