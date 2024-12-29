تشغيل 3 خطوط سرفيس داخلية بحي الكوثر لخدمة المواطنين بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بتشغيل ثلاثة خطوط سرفيس داخلية جديدة، والتي تهدف إلى تغطية جميع المناطق داخل الحي وتيسير حركه المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.



وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الخطوط الجديدة ستساهم في تخفيف الأعباء على سكان الحي وتسهيل تنقلهم داخل وخارج الحي.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر أنه تم تحديد مسارات السرفيس بعناية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأحياء السكنية والمناطق الحيوية داخل الحي، بهدف تقليل الازدحام وتوفير بديل سريع وآمن للمواطنين يضمن سهولة التنقل داخل الحي.