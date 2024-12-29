البدر: تنظيم خليجي 26 رائع والسعودية ستقدم نسخة مميزة

عبر رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح عن سعادته البالغة بتأهل منتخب الكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 26 مشيدا بالأجواء التنافسية والحماسية التي تشهدها البطولة بين المنتخبات المشاركة والتي غلب عليها طابع الأخوة وكذلك الحضور الجماهيري المميز الذي يؤكد على تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم البدر بالتهنئة للاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على الأداء الفني المميز الذي قدمه الأزرق خلال الأدوار التمهيدية موجها شكره لجميع الجهات القائمة على تنظيم هذا الحدث الرياضي والتي نجحت باقتدار في إظهار الوجه الحضاري والمشرف للكويت.انطلاقا من حفل الافتتاح مرورا بدقة التنظيم والتسهيلات المقدمة للجماهير التي حضرت لتشجيع المنتخبات متمنيا أن تكتمل الصورة المشرقة للبطولة بتتويج منتخب الكويت بطلا عن جدارة واستحقاق.

وتقدم البدر بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة النسخة ٢٧ من البطولة وذلك بإجماع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي وهو ما يعد تأكيدا على مكانة المملكة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية باستضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الهامة وقدرتها على تقديم نسخة مميزة للبطولة في ظل التطور المستمر للمنظومة الرياضية التي أصبحت مثالا يحتذى به .

كما توجه البدر بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للألعاب المائية على تقلدهم مناصبهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة النهوض والارتقاء بالألعاب المائية في المملكة.

متطلعا إلى مزيد من التعاون في هذا الشان لتحقيق الهدف المنشود.