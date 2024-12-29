السيطرة على حريق هائل في مطعم بالغربية

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أرشيفية
أرشيفية


شهد طريق مصر اسكندريه الزراعي أمام مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، حريق هائل في مطعم لتقديم الوجبات السريعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مطعم على طريق مصر اسكندريه الزراعي أمام قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات.

 

على الفور انتقلت سيارتين إطفاء وتبين نشوب حريق فى مظلة خاصة بالمطعم، أثناء إجراء أعمال تثبيت لها بسبب الهواء الشديد.

 

تم السيطرة على النيران وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الغربية حريق هائل مطعم

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