جروس يطلب رحيل لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

طلب المدير الفني لنادي الزمالك، المدرب السويسري كريستيان جروس، تدعيم مركز وسط الملعب الدفاعي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بالتعاقد مع لاعب جديد بديل عن زياد كمال، الذي لم يحظَ بإعجابه الفني خلال الفترة الحالية.

جروس يوصي برحيل زياد كمال

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب السويسري قد أبدى ترحيبه بفكرة رحيل اللاعب زياد كمال عن الفريق. كما طالب جروس إدارة النادي بالتعاقد مع اللاعب طارق حامد، الذي يلعب حاليًا لنادي ضمك السعودي، لتعزيز خط وسط الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك ينتظر فسخ عقد طارق حامد مع فريقه السعودي لبدء إجراءات ضمه رسميًا خلال الميركاتو الشتوي.

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مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستضافة نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري NILE.

نتائج الزمالك في دوري نايل حتى الآن

  • الجولة الأولى: الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2.
  • الجولة الثانية: التفوق على سموحة بنتيجة 2-0.
  • الجولة الثالثة: الخسارة أمام المصري بهدف دون رد.
  • الجولة الرابعة: الفوز على غزل المحلة بنتيجة 4-0.
  • الجولة الخامسة: التعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1.
  • الجولة السادسة: التعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2.
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