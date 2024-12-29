تثبيت موعد مباراتي نصف نهائي خليجي 26 وتأجيل المباراة النهائية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تثبيت موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" دون تأجيل، فيما تم تأجيل المباراة النهائية لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي ستجتمع الأحد لبحث إمكانية تعديل مواعيد مباراتي نصف النهائي والنهائي، بحيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الثلاثاء والأربعاء بدلا من الثلاثاء فقط، لإتاحة الفرصة من أجل إقامة المباراتين على استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، على أن تقام المباراة النهائية يوم الرابع بدلا من الثالث من يناير.

txt

البدر: تنظيم خليجي 26 رائع والسعودية ستقدم نسخة مميزة

txt

ريال مدريد يتجه لضم نجم بايرن ميونخ في يناير

وبناء على قرار لجنة المسابقات ستقام مباراتا نصف النهائي في موعدهما المقرر سلفا وهو بعد غد الثلاثاء.

وستلتقي الكويت صاحبة الضيافة مع البحرين، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع عمان.

فيما تقرر تأجيل المباراة النهائية لتقام يوم السبت بدلا من الجمعة.

الاتحاد الخليجى الاتحاد الخليج الاتحاد الخليج العربي الجمعة الدور نصف النهائي البحرين بطولة كأس الخليج بطولة كأس الخليج العربي المنتخب السعودي الكويت

مواد متعلقة

مفاجأة كبرى تخص انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

برشلونة يفكر في بيع دي يونج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

فوز الإتصالات والمقاولون العرب وتعادل منتخب السويس في دوري المحترفين

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري