تعرف على تفاصيل تطوير كوبري روميل بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري روميل، الذى أعده جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوار المحافظة عليها مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على المقترح بما يخدم المنطقة ويليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية مع تخصيص أماكن لفتح مزيد من فرص عمل لشباب المحافظة بالمنطقة ويمثل مورد اقتصادي ويتواكب مع جهود الدولة في تحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة والاستقرار المجتمعى.

وأوضح اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي أنه تم البدء في اعمال إحلال وتجديد كوبرى روميل بعد تعرضه للتهالك والتقادم مما استدعى تخفيف مرور الحمولات عليه وصدور قرار محافظ مطروح بإنابة الجهاز المركزى للتعمير ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى تم وضع ومناقشة مقترحات للإحلال والتجديد للكوبري،مشيرا إلى أن أعمال تطوير الكوبرى تشمل تصميمات لكوبري لاند مارك معدني طائر ولاند سكيب وسيشن تصوير بإضاءة ليلية مع اتساع المقترح بإنشاء محلات شارع مصر بعدد 20 محل لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائرى منطقة شاطئ روميل، ،بالإضافة إلى إجراء توسعة للمجرى المائى تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة مما يعمل على مواكبة جهود والتطوير التى تجرى على أرض مطروح خاصة بمدينة مرسي مطروح وتطوير الكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة السياحية.