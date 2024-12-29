مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه يعقد اجتماعه الثاني

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، اليوم، اجتماعه الثاني في مدينة الرياض، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور معالي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع منجزات الهيئة خلال العام 2024، في إطار التحول الإستراتيجي الذي يستند إلى تسعة برامج متكاملة، تضم 42 مبادرة معتمدة، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع المياه، ودعم توجهات المملكة نحو الاستدامة وتطوير منظومة المياه، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض المجلس نموذج العمل والنموذج التشغيلي للهيئة، الذي يركز على تعزيز الخدمات التنظيمية والقطاعية والداعمة، وتصنيفها ضمن 24 خدمة موجهة لتلبية احتياجات المستفيدين بجودة عالية، وتناول تقارير الأداء المتعلقة بمشاريع الهيئة، بما في ذلك جهود تحسين كفاءة منظومات الإنتاج عبر الذراع التشغيلي المرحلي "تحلية المياه"، والتوسع في تقديم خدمات موثوقة وشاملة تلبي تطلعات مختلف القطاعات.

كما شهد الاجتماع اعتماد مستهدفات الأداء الإستراتيجية للعام 2025، واستعرض مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى المجلس، بما في ذلك التوجهات الإستراتيجية المتعلقة بالتنظيم، خدمات المستفيدين، الكفاءة التشغيلية، الاقتصاد، والتحول المؤسسي.

وأكد المجلس أن التزام الهيئة برؤيتها سعيًا لتقديم نموذج عالمي في إدارة المياه، قائم على الابتكار والاستدامة، لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، بما يعكس التطلعات الطموحة للمملكة