يلا شوت LFC اليوم مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام دون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز.. يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة يلا شوت LFC اليوم، حيث يستضيف ملعب "لندن الأولمبي" المواجهة المرتقبة بين ليفربول ووست هام ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة يسعى خلالها الريدز لتعزيز الصدارة بينما يبحث وست هام عن تحسين مركزه في جدول الترتيب.

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🕒 موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم

التوقيت: 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.

المعلق: حفيظ دراجي.

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📊 تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام قبل يلا شوت LFC اليوم

شهدت مباريات ليفربول ووست هام تاريخًا حافلًا بالمواجهات القوية، وجاءت الأرقام كالتالي:

عدد المباريات: 148 مواجهة.

فوز ليفربول: 82 مرة.

فوز وست هام: 29 مرة.

التعادل: 37 مرة.

أهداف ليفربول: 264 هدفًا.

أهداف وست هام: 147 هدفًا.

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⚽ تشكيل ليفربول ووست هام المتوقع في يلا شوت LFC اليوم

🔴 تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد – فان دايك – جوميز – روبرتسون.

الوسط: جرافنبيرخ – ماك أليستر – سوبوسلاي.

الهجوم: جاكبو – نونيز – محمد صلاح.

🔵 تشكيل وست هام المتوقع:

حراسة المرمى: أريولا.

الدفاع: كيرير – أوجبونا – زوما.

الوسط: كوفال – رايس – سوتشيك.

الهجوم: بوين – باكيتا – أنطونيو.

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📈 ترتيب الفريقين قبل يلا شوت LFC اليوم

ليفربول: المركز الأول – 42 نقطة (13 فوز، 3 تعادلات، خسارة واحدة).

وست هام: المركز الـ13 – 23 نقطة (6 انتصارات، 5 تعادلات، 7 هزائم).

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🔥 أهمية مباراة ليفربول ووست هام اليوم في يلا شوت LFC

تُعد المباراة فرصة ذهبية لليفربول لتعزيز صدارته بفارق نقاط مريح، بينما سيحاول وست هام الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن مركزه في الدوري الإنجليزي.

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📺 القنوات الناقلة لـ يلا شوت LFC اليوم بث مباشر

القناة: beIN Sports HD 1.

التردد: 11011.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/2.

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🌟 نجوم مباراة ليفربول ووست هام في يلا شوت LFC اليوم

محمد صلاح: الهداف الأول لليفربول.

داروين نونيز: مهاجم قوي ويمتلك سرعة كبيرة.

جارود بوين: أبرز عناصر وست هام هجومًا.

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🔗 رابط بث مباشر يلا شوت LFC اليوم لمباراة ليفربول ووست هام

يمكنك متابعة المباراة عبر الروابط الرسمية الخاصة بشبكة beIN Sports أو من خلال تطبيق beIN Sports Connect لضمان مشاهدة عالية الجودة ودون تقطيع.

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📊 توقعات الخبراء لمباراة يلا شوت LFC اليوم بين ليفربول ووست هام

يتوقع المحللون سيطرة شبه كاملة لنادي ليفربول على الكرة، مع اعتماد وست هام على الهجمات المرتدة، وقد تكون نتيجة المباراة مرتبطة بمدى قدرة الريدز على استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

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