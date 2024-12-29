محمد عبد المنعم يقترب من العودة إلى الأهلي بعد قرار نيس الفرنسي

الفجر الرياضي
محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطور مفاجئ قد يُقرب المدافع المصري محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، من العودة إلى صفوف النادي الأهلي المصري قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيس يستهدف تعزيز خط الدفاع

وفقًا لما نشرته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، يدرس نادي نيس التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناءً على طلب المدير الفني فرانك هايس. ويُعد المدافع ليليان براسير، المُعار حاليًا من نادي بريست إلى مارسيليا، أحد الأسماء التي يفكر النادي في ضمها.

تدعيم خط الدفاع بعد رحيل دانتي المتوقع

جاءت هذه الخطوة لتعزيز خط الدفاع بالنادي، خاصة مع اقتراب نهاية عقد اللاعب البرازيلي دانتي، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، والذي من المتوقع رحيله عن الفريق بحلول 30 يونيو 2025.

تعاقد نيس مع محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليكون بديلًا محتملًا لدانتي، إلا أن المدرب لم يُظهر حتى الآن ثقة كاملة في قدراته، مما يزيد من احتمالية إعارته للنادي الأهلي.

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ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس؟

شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الموسم الحالي بإجمالي 697 دقيقة، إلا أن إصابته مرتين في ربلة الساق أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات.
ورغم التوقعات العالية عند انضمامه، إلا أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب لتأمين مركزه الأساسي في التشكيلة، وهو ما دفع المدرب للنظر في خيارات أخرى.

هل يعود عبد المنعم للأهلي قبل كأس العالم للأندية؟

يبدو أن إعارة عبد المنعم للنادي الأهلي قد تكون خيارًا واقعيًا، خاصة مع حاجة الأهلي إلى تعزيز خط دفاعه قبل كأس العالم للأندية 2025. وفي حال حدوث ذلك، ستكون عودة اللاعب بمثابة إضافة قوية للفريق المصري، الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في البطولة العالمية

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