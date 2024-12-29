لجنة الاتصالات بـ النواب تناقش المكالمات المزعجة للمواطنين



تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع الجاري برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة وعلى رأسها مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة راوية مختار بشأن المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنون من أرقام غير معلومة لقسم المبيعات في الشركات العقارية.



وحددت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن مكاتب البريد ومنها المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله، بشأن تضرر المواطنين من الخدمة المقدمة بمكاتب البريد بمحافظة القليوبية، والنائب العمدة عثمان المنتصر عبد الرحمن، بشأن تطوير مكتب بريد قرية البرجاية بمركز المنيا محافظة المنيا، والنائب سعودي عبد الرحمن بشأن توفير ماكينات صراف آلي بمكاتب بريد مركزي مغاغة والعدوة والقرى التابعة ومنها قرية برمشا، محافظة المنيا، والنائب عبد الفتاح محمد الشحات بشأن انشاء مكتب بريد العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا.





كما تنظر اللجنة طلبات النواب، النائب أحمد إدريس، بشأن التزاحم أمام مكاتب البريد وعدم التوسع في إنشاء العديد منها بمحافظة الأقصر، والنائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرية الرقبة ومجلس قروي بنبان مركز دراو محافظة أسوان.



أما يوم الاثنين، تنظر اللجنة طلبات الاحاطة الخاصة بضعف شبكات الانترنت والتليفون الارضي ومنها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن ضعف شبكة الإنترنت والتليفون الأرضي بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باسم حجازي بشأن عدم توصيل الخط الأرضي لعمارات الإسكان الاجتماعي الجديدة (عمارات المنطاوي) بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وإغلاق سنترال قرية الخادمية بمركز ومحافظة كفر الشيخ.



يأتي ذلك إلي جانب موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب تأخر تنفيذ الشبكات الأرضية لخطوط التليفونات والإنترنت الأرضي بمراكز شمال محافظة الدقهلية، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم توافر خطوط الاتصالات والإنترنت الأرضي ببعض قرى مركزي السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.



وتنظر اللجنة بجانب طلب الاحاطة الخاص بالاتصالات المجهولة من الشركات العقارية، الثلاثاء، طلبات النواب أبانوب عزت عزيز، بشأن ضعف شبكات المحمول بنطاق حي الساحل بمحافظة القاهرة، والنائب تامر عبد القادر، بشأن تأخر تركيب أبراج المحمول بالطريق الرابط بين منفلوط بأسيوط والداخلة بالوادي الجديد، والنائب زكريا حسان بشأن ضعف شبكات المحمول بمعظم مناطق الجمهورية والطرق السريعة وخاصة محافظة سوهاج وطريق الصعيد الصحراوي الغربي والشرقي.