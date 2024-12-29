"الوطنية للصحافة" تعلن الموافقة على خطط استغلال عدد من أصول المؤسسات الصحفية القومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الموافقة على استغلال بعض الأصول المملوكة لعدد من المؤسسات الصحفية القومية؛ وذلك بهدف زيادة مواردها المالية، وتطوير خدماتها، وهي مؤسسات: أخبار اليوم، وروزاليوسف، ودار الهلال، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما ناقشت الهيئة دراسة بشأن تنظيم مسابقة لفنون العمل الصحفي؛ تهدف لتحفيز الموهوبين والمتميزين مهنيا ومن المنتظر الاعلان عن تفاصيل المسابقة بشكلها النهائي بعد عرضها بصورتها النهائية على المجلس.

ووافقت الهيئة على اعتماد قرار مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بتعلية رأس مال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأعوام من 2019 حتى 2022، تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 29/12/2024، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة، والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير نائب وزير المالية، وعمرو الخياط، وحمدي رزق، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.