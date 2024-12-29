تعرف على مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 نصف العام بالجيزة

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امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2025.

وخلال السطور التالية نوضح مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة، بعد اعتمادها رسميا من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملاءمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة ).

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية 2025 بتعليم الجيزة، للفصل الدراسى الأول. حيث تنطلق الامتحانات، يوم السبت الموافق 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير 2025.

وجاء جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الجيزة، على النحو التالي:

-السبت 18 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

-الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولًا بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

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