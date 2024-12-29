الجيش الإسرائيلي: اعتراض اثنين من أصل 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بعد دوي صافرات الإنذار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة"، موضحة أن "الدفاعات الجوية اعترضت 2 منها، فيما سقط صاروخ في مدينة سديروت بغلاف غزة".

وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وبلدات أخرى بغلاف غزة".

وأظهر مقطع فيديو متداول الصواريخ في سماء المنطقة المستهدفة، وسماع دوي انفجارات عقب اعتراضها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، مكثفا استهدافه للمستشفيات، حيث أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.