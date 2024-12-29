الجيش الإسرائيلي: اعتراض اثنين من أصل 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة بعد دوي صافرات الإنذار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة"، موضحة أن "الدفاعات الجوية اعترضت 2 منها، فيما سقط صاروخ في مدينة سديروت بغلاف غزة".

وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وبلدات أخرى بغلاف غزة".

وأظهر مقطع فيديو متداول الصواريخ في سماء المنطقة المستهدفة، وسماع دوي انفجارات عقب اعتراضها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، مكثفا استهدافه للمستشفيات، حيث أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

اسرائيل الجيش الإسرائيلى القناة 12 الإسرائيلية سماع دوي انفجارات صفارات الانذار

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

فوز الإتصالات والمقاولون العرب وتعادل منتخب السويس في دوري المحترفين

لأول مرة.. "الحريفة 2" يتنازل عن المركز الأول