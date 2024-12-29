الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية لأول مرة بمقرها الجديد بالقيادة الإستراتيجية الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة (121) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المؤهلة لانضمهامهم لصفوف القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أسر الطلبة المستجدين.

تضمنت المراسم تنفيذ عرضًا للموسيقات العسكرية، أعقبه إصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور، واستعراض حرس الشرف، وشارك طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بتقديم عروضًا فى رياضة الفروسية والكفاءة البدنية عكست المستوى المتميز للطلبة ووصولهم لأرقى مستويات التدريب، تلى ذلك تنفيذ العرض العسكرى لمقاتلى الأكاديمية وردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذانًا ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

وألقى الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد ونقل لهم تهنئة الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على انضمامهم لصفوف القوات المسلحة، مؤكدًا أنهم يمثلون دماء جديدة تضخ فى شرايين القوات المسلحة ليكونوا خير نموذج لشباب مصر الواعد القادر على حماية الوطن، كما وجه الشكر لأهالى الطلاب الجدد على ما بذلوه من جهد فى تنشئة أبنائهم على أسس وطنية تعكس القيم الأصيلة للأسرة المصرية.

فيما عبر الطلبة الجدد عن اعتزازهم وفخرهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة وتحقيق حلمهم لاستكمال مسيرة العطاء إيمانًا بأن الأوطان لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، كما أعربت أسر الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم سيكونوا خير امتداد لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لتبقى راية مصر عالية خفاقة.

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