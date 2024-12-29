فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن الإيطالي تياجو موتا مدرب يوفنتوس، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة فيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

يوفنتوس يستضيف فيورنتينا في الكالتشيو

ويستضيف اليوفي نظيره فيورنتينا على أرضية ملعب أليانز، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الكالتشيو.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دي جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - ماكيني.

▪︎خط الوسط: لوكاتيلي - تورام - كونسيساو.

▪︎خط الهجوم:كووبمييزر - مبانجولا - فلاهوفيتش.

txt

عاجل.. مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مرموش

txt

حصاد الرياضة 2024| عمر مرموش يذل المدافعين في البوندسليجا.. وصراع كبار أوروبا على ضمه

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز السادس فريق اليوفي والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، من 17 مواجهة.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين اليوفي وفيورنتينا، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium1.

مواد متعلقة

أتالانتا يسقط في فخ التعادل أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

باروني يُعلن تشكيل لاتسيو لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

فوز الإتصالات والمقاولون العرب وتعادل منتخب السويس في دوري المحترفين

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري