كين في الهجوم.. بالادينو يُعلن تشكيل فيورنتينا لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

كشف الإيطالي رافايلي بالادينو مدرب فيورنتينا، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجعة يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

فيورنتينا في مواجهة صعبة أمام يوفنتوس في الكالتشيو

ويحتضن ملعب أليانز معقل اليوفي، المواجهة النارية بين يوفنتوس وفيورنتينا، ضمن فعاليات مسابقة الكالتشيو الإيطالية.

وتنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزية مارياني.

وجاء تشكيل فيورنتينا، كالتالي:

دي خيا - دودو - كوموزو - رانييري - باريسي - كاتالدي - أدلي - كولباني - جودموندسون - سوتيل - كين.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز السادس فريق اليوفي والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، من 17 مواجهة.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium1.

