4 قرارات هامة لمجلس “الوطنية للإعلام” في اجتماعه اليوم

أخبار مصر
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية

اجتمع اليوم الأحد، مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني) لمناقشة العديد من الملفات، واتخذ المجلس عدة قرارات أبرزها:

- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، ونقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

- تكليف أسامة كمال عضو مجلس إدارة الهيئة، بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

- تكليف مجدي لاشين الرئيس السابق للتليفزيون المصري، بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

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