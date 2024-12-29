“الوطنية للإعلام” تقرر إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

وافق مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، على قرار لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية بالهيئة الوطنية للإعلام، بنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلي الإذاعات الأخري التابعة للهيئة، ووقف بثها علي إذاعة القرآن الكريم ابتداءً من الأول من يناير 2025.

ووجّه “المسلماني” الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، على دوره الكبير مع وزارة المالية في توفير دعم مالي يغطي أية احتمالات لتراجع عوائد الإعلانات بعد نقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد تأسست عام 1964 ويتجاوز عدد متابعيها 60 مليون مستمع في مصر والعالم الإسلامي.

وكان جمهور إذاعة القرآن الكريم وقادة المؤسسات الدينية الرسمية قد قدموا الكثير من الشكاوي بعد بث الإعلانات التجارية عليها