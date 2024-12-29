جولة مفاجئة لقيادات الأوقاف بالفيوم لمتابعة انتظام العمل الدعوي والإداري في المساجد

محافظات
بوابة الفجر

قامت قيادات وزارة الأوقاف بالفيوم، بتوجيهات مباشرة من الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بتنظيم جولة مرورية مفاجئة صباح اليوم الأحد.

الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، حيث تم تكليف مديري الإدارات وأعضاء لجنة المتابعة والمفتشين بزيارة المساجد في مختلف أنحاء المحافظة. 

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الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو التأكد من حسن سير العمل وانضباطه داخل المساجد، بما يعزز دورها الحيوي في نشر الفكر الوسطي وخدمة الدين والوطن.

وخلال تصريحاته، شدد الدكتور محمود الشيمي على أهمية تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج المساجد، وخاصة أسطحها، لضمان استقبال المصلين في أجواء لائقة تعكس المظهر الحضاري للبيوت المقدسة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق والسلوك المنضبط من قبل القيادات الدعوية، مشددًا على أن رسالة الأوقاف ليست فقط دعوية، بل هي رسالة وطنية تستوجب العمل بروح المسؤولية لخدمة المجتمع. ودعا إلى متابعة الحضور والانضباط داخل المساجد تحت إشراف مباشر من مديري الإدارات لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

الجولة لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل العاملين بالمساجد والمصلين، مؤكدين أهمية هذه التحركات في تحسين جودة الخدمات الدعوية والإدارية، وضمان أداء المساجد لدورها الفاعل في نشر القيم الدينية والإنسانية.

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