محافظ الدقهلية: نواب الدقهلية شركاء في اتخاذ القرارات ووضع حلول عملية وتكاملية تلبي التطلعات

خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم



شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية بشأن انشاء منطقة صناعية بمدينة الجمالية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء مجلس النواب بأداء محافظ الدقهلية منذ توليه مسؤولية العمل في المحافظة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وقد تناول العرض المقدم من النائب مقترح بشأن موقعين، الإقتراح الأول لمنطقة تقع في مدينة الجمالية بمساحة 7 آلاف متر، والموقع الثاني هو حوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة على مساحة 416 فدان، وطلب مقدم الإقتراح إنشاء المنطقة الصناعية في أحد الموقعين لتخدم مدن المطرية والمنزلة والجمالية وغيرها من المدن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بناءا على كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار الصناعة قاطرة التنمية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، برفع كفاءة المناطق الصناعية والتوسع فيها للحد من الاستيراد وزيادة كميات المنتجات المحلية، والوصول إلى منتجات وطنية تعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تتم دراسة المقترح بإقامة منطقة صناعية بحوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة حيث يعتبر جزيرة داخل البحيرة، باعتبار أنه يمكن إقامة منطقة صناعية مخصصة للمصانع صديقة البيئة والتي لا تحتاج إلى صرف صناعي، أو دورات معالجة الصرف الصناعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاختيار الموقع الأنسب لانشاء المنطقة.

وأوضح "مرزوق " أن الدقهلية يوجد بها عدد من المناطق الصناعية تشمل المنطقة الصناعية بجمصه، والمنطقة الصناعية في العصافرة، والمنطقة الاستثمارية في ميت غمر، بالإضافة إلى 30 فدان مرحلة ثانية للمنطقة الصناعية في العصافرة، جاري استغلالها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وأضاف أنه يجري التنسيق لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 18 فدان بمدينة تمي الامديد، كما وافق الفريق كامل الوزير وزير الصناعة على إضافة 220 فدان إلى مساحة المنطقة الصناعية في جمصه والتي تعتبر المنطقة الأولى في الدقهلية ولها موقع متميز بقربها من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأكد اللواء "مرزوق" على استمرار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن نواب الدقهلية هم نبض الشارع والمواطن، كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير لأعضاء مجلس النواب الحضور، ولجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية على دعمهم لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة،وحضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة.