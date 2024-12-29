"اليونيفيل" تطالب الجيش الإسرائيلي بضمان حرية حركتها بمنطقة عملياتها في جنوب لبنان

عربي ودولي
اليونيفيل - أرشيفية
اليونيفيل - أرشيفية

أعلنت مديرة مكتب الإعلام لليونيفيل كانديس أرديل إبلاغ الجيش الإسرائيلي بعدم إمكانية ضمان سلامة عناصر حفظ السلام في محيط الطيبة جنوبي لبنان وأن الدوريات تتجنب السير في تلك المنطقة.

وأكدت أرديل أن سلامة جنود حفظ السلام "تشكل أولوية قصوى" مشيرة إلى أنهم في اليونيفيل لن يقوموا بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري.

كما ذكّرت مسؤولة الإعلام في اليونيفيل، الجيش الإسرائيلي، بالتزاماته بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ويوم أمس، قال الجيش اللبناني في بيان إن القوات الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق وقف النار وتتوغل في المناطق اللبنانية، متهما إياها بحرق عدد من المنازل.

ولفت في البيان إلى أنه "في سياق الخروقات الإسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ 28 ديسمبر في منطقتي القنطرة والطيبة - مرجعيون وأقدمت على حرق عدد من المنازل".

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