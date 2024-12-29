الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان في نصف نهائي خليجي26

السعودية
بوابة الفجر

 

استأنف المنتخب السعودي اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب عمان بعد غدٍ على إستاد جابر المبارك الحمد في الكويت، منافسات نصف نهائي كأس الخليج 26، واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" ميدانيًا بحصة استرجاعية في النادي الصحي لجميع اللاعبين.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة الاسترجاعية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.
ويختتم الأخضر غدًا تحضيراته بحصة تدريبية مسائية عند الرابعة مساءً على "ملعب نادي النصر الكويتي"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهته يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" غدًا عند الساعة 30: 11 صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في المركز الإعلامي للبطولة (فندق كراون بلازا)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب عمان

الاخضر الصحفية المدير الفني المبارك المدير الفني للمنتخب المركز الاعلامي
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