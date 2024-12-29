حمادة الشربيني يتعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى



تعرض الكابتن حمادة الشربينى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوعكة صحية مفاجئة تسببت فى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه طمأنت مصادر مقربة من الكابتن حمادة الشربيني، عن حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لوعكة طارئة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وفازت قائمة المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا.

ويضم مجلس الجبلاية، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.