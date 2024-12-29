بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد بعد قليل بستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والساعة 8:15 بتوقيت السعودية والدوحة.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

  • حراسة المرمى: اليسون بيكر
  • خط الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
  • خط الوسط: جرافينبيرش، ماك اليستر، كورتيس.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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