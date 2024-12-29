نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

افتتح سافيو موريرا أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ياكوب ليتابعها موريرا بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

سافيو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك ليستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_ليستر_سيتي pic.twitter.com/zMmFV8nuam — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 29، 2024

وأضاف إرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 74، بعد عرضية من سافيو موريرا من على حدود منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها هالاند برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.