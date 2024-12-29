بقرار جمهوري "شومة" عميدًا لـ كلية الـطب و"عبدالنبي" للأسنان بجامعة المنصورة

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عميد كلية طب المنصورة
عميد كلية طب المنصورة وعميد طب الاسنان

أعلنت جامعة المنصورة اليوم عن صدور القرار الجمهوري الخاص بتجديد تعيين الدكتور أشرف اسماعيل ممدوح شومة أستاذ الجراحة العامة كلية الطب جامعة المنصورة عميدًا لكلية الطب بالجامعة

كما أعلنت الجامعة عن صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيين الدكتور ياسر لطفي عبد النبي محمود أستاذ تقويم الأسنان- كلية طب الأسنان جامعة المنصورة عميدًا لكلية طب الأسنان بالجامعة

ومن جهته تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالتهنئة للدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور ياسر لطفي عبدالنبي على تقة القيادة السياسية وصدور صدور القرارين متمنيًا لهما التوفيق والسداد

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