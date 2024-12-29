توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لمواجهة أزمة المواصلات بالقليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء إجراءات توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لمواجهة أزمة المواصلات وتوفير وسيلة مواصلات آمنة، مشيرًا أن البداية ستكون في مركز طوخ لإحلالها محل التوك توك والمركبات المعروفة بـ موتوسيكل الصندوق المنتشرة كوسيلة للمواصلات بالمدينة والمركز.

أكد محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، أنه تقرر أيضًا تحديد خطوط سير المركبات الجديدة لتوفير سيارات نقل خفيفة بواسطة مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس طبقا للوائح والقوانيين المنظمة في إطار حل مشكلات المواصلات وتوفير وسيلة نقل أمنة للمواطنين وتلافي مشكلات التوك توك وموتوسيكل الصندوق.

أشار محافظ القليوبية، أن المركبات الخفيفة للأمان وهي سيارات خفيفة ذات 4 عجلات مجهزة بـ4 أبواب للأمان وسعرها إقتصادي ومناسب والتعامل معها سهل وبسيط، موضحا أن السيارة الخفيفة بديلة التوك توك تعمل بمحرك ثنائي مزدوج يتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي وتساهم في تقليل استخدام مركبات التوك توك في المناطق التي تعاني في المحافظة والتي تعاني من ازمات التوك توك واستخدام الموتوسيكلات الغير آدمية.