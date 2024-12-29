جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي برئيسها السابق عبدالله الربيش

السعودية
بوابة الفجر

 

احتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بتكريم معالي الدكتور عبدالله بن محمد الربيش -رئيسها السابق-، في حفل أقيم تحت عنوان "مسيرة إنجاز"، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، وذلك تتويجًا لمسيرة عطاء امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.
ونوه رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي، بمسيرة الدكتور الربيش في القيادة والتميز الحافلة على الصعيد المهني والشخصي.
من جانبه، عبّر الدكتور الربيش عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها السخي للجامعة، ولوزير التعليم على مساندته المستمرة.
وتضمن الحفل معرض "عقدين من التميز: رؤية قيادة وإنجاز"، الذي وثق إنجازات الجامعة خلال فترة رئاسته، وأبرز الجهود الرائدة التي جعلتها منارة أكاديمية على المستويين المحلي والعالمي، وعرضًا مرئيًا بعنوان "رحلة قائد ومسيرة إنجازات"، استعرض أبرز محطات حياته، التي رسخت مكانة الجامعة، إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة.
حضر الحفل، الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر ووكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، وأعضاء مجلس الأمناء، ومنسوبو الجامعة

أكاديمية الجامعات الرئيس التنفيذي السعودية المحل المنطقة الشرقية

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