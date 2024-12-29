بعد تصدرها التريند.. تعرف على أكثر إطلالات هيفاء وهبي جرأة

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن قام مدير أعمالها بتوجيه تهمة إساءة للمصريين لها.

سبب تصدر هيفاء وهبي التريند

وتقدم خالد التهامي مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا بتقديم شكوى رقم 1225 في يوم 22 ديسمبر لعام 2024، وذلك بتهمة سب المصريين، وقام بتقديم الشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية صور لـ إطلالات هيفاء وهبي الأكثر جرأة..

دعم المصريين لـ هيفاء وهبي

ومن جانبة، حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة على دعمها، وخاصة على منصة أكس حيث أصدروا هاشتاج "هيفاء وهبي تحب المصريين"، وقال أحد المتابعين: ولا ممكن ابدا حدا يشكك بمحبة هيفاء وهبي تجاه الشعب المصري والعكس ايضا كل شي بكوم وحب هيفاء وهبي لمصر كوم لوحده، بدي قول ماولدته امه إلى هدفه يعمل كراهية وحقد ويحاول يخرب هالمحبة، وهيفاء وهبي كل لما يسألوها اي بلد بتحبيه من بعد لبنان جوابها بيكون" مصر".

أحدث أعمال هيفاءوهبي

ومن ناحية اخري، تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المشتبه الرابع”، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، والمسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية تثير أهتمام الجمهور وتضيف إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية المليئة بالنجاحات.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.