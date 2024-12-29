شاب يعتدي على زوج خطيبته السابقة في بورسعيد.. والأجهزة الأمنية تضبط أطراف المشاجرة والأسلحة

شهد شارع الحميدي ونبيه بمحافظة بورسعيد واقعة اعتداء، حيث أقدم شاب كان خاطبًا لإحدى السيدات قبل أن تنفصل عنه وتقرر الزواج من آخر، على الاعتداء على زوجها الحالي.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة، محمد محمد السيد الشناوي، البالغ من العمر 31 عامًا، بجروح متفرقة في أنحاء جسده.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة وتمكنت من السيطرة على الموقف، وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المعتدي لم يتقبل زواج خطيبته السابقة من شخص آخر، مما دفعه إلى ارتكاب الواقعة، وتقوم جهات التحقيق حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحليل ملابسات الحادث.