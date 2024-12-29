لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قدم جود بيلنغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، وشقيقه جوب، لاعب سندرلاند، لفتة إنسانية خلال فترة أعياد الميلاد، إذ وقَّع الثنائي على عقد انضمامهما لصفوف بيرنلي، لمدة عشر سنوات، لتبلبية طلب طفل مشجع للنادي الإنجليزي.

وزار بيلنغهام البالغ من العمر 21 عامًا شقيقه جوب خلال فترة عيد الميلاد، وحضر مباراة شقيقه الأصغر أمام بلاكبيرن، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" التي انتهت بالتعادل 2-2.

والتقى الثنائي في أحد الفنادق بمشجع يدعى ألفي، برفقة عائلته، وقدم الطفل عقدًا مبدئيًا للانضمام لبيرنلي ليوافق الشقيقان على توقيع العقد.

وجاء في العقد: نحن، جوب وجود بيلنغهام، نتفق على التوقيع لنادي بيرنلي لمدة 10 سنوات.

وشارك والد الطفل القصة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: لقد وقع ابني ألفي للتو مع جوب وجود بيلنغهام لصالح بيرنلي بعقد مدته 10 سنوات. نحن آسفون لريال مدريد وسندرلاند.

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سرعان ما تأكد مشجعو كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار هذه البادرة، مع وجود العديد من المنشورات التي أشادت بنجم ريال مدريد بعد هذه اللافتة لإسعاد الطفل.

ومزح المشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المشجع سيخضع للتحقيق قريبًا بتهمة انتهاك واضح لقواعد التعاقدات، كما رد آلان بيس رئيس بيرنلي قائلا: مرحبا بك ألفي في فريق التوظيف.

ويحتل بيرنلي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، المركز الثالث في الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد مرور 23 جولة.

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