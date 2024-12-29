كشفت وزارة الصحة والسكان، 5 علامات تشير إلى إصابتك بالقولون العصبي، ناصحة باستشارة الطبيب عند الشعور بها لتلقي العلاج المناسب.



5 علامات تشير إلى إصابتك بالقولون العصبي

1- آلام البطن.

2- الغازات.

3- التجشؤ.

4- الانتفاخ.

5- الإسهال أو الإمساك المزمن.

سبب الإصابة بالقولون العصبي

يحدث القولون العصبي بسبب التوتر، واختلال البكتيريا النافعة في الأمعاء، وحدوث عدوى بكتيرية حادة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت تغيرات في وتيرة التغوط أو ظهرت لديك أعراض محتملة للإصابة بمتلازمة القولون المتهيج، فمن المهم استشارة الطبيب.

قد تشير بعض الأعراض إلى وجود حالة مرضية أكثر خطورة، مثل سرطان القولون، ومن أبرز الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب ما يلي:

- نقص الوزن غير المبرر.

- الإسهال أثناء الليل.

- نزيف من المستقيم.

- فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

- القيء دون سبب واضح.

- ألم مستمر لا يزول بعد إخراج الريح أو التبرز.

عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة القولون المتهيج

على الرغم من أن الأعراض قد تظهر لدى الكثير من الأشخاص بشكل عارض، إلا أن احتمالية الإصابة بالمتلازمة تزداد في الحالات التالية:

- صغر السن: غالبًا ما تظهر المتلازمة لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

- الجنس: الإصابة أكثر شيوعًا بين النساء، خاصةً لدى من يتلقين علاجًا بالإستروجين قبل انقطاع الطمث أو بعده.

- التاريخ العائلي: الجينات والعوامل البيئية المشتركة داخل الأسرة قد تزيد من احتمالية الإصابة.

- مشكلات الصحة النفسية: القلق، الاكتئاب، أو التعرض لصدمات نفسية سابقة كالإيذاء الجسدي أو العاطفي تعد من عوامل الخطر.

المضاعفات المحتملة للإصابة بالقولون العصبي

- البواسير: قد ينتج عن الإمساك أو الإسهال المزمن.

- تدني جودة الحياة: أبلغ المصابون بدرجات معتدلة إلى شديدة عن تأثير الأعراض على جودة حياتهم، مع زيادة تغيبهم عن العمل مقارنة بغير المصابين.

- اضطرابات المزاج: الأعراض المزمنة قد تسبب الاكتئاب والقلق، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.