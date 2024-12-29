بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظات المختلفة، فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025 وذلك حتى يوم 16 يناير 2025.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

1- الشروط بالنسبة للأم الطبيعية أو أم لابن من ذوي الهمم

- قصة العطاء منفرده.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 فقط.

- أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي وفي الفرق النهائية بالكليات ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا والغير قابل للتعليم.

2- الشروط للأم الكافلة "أسرة بديلة"

- أن يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعي.

- المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان بالقدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

- بحث اجتماعي قصصى يظهر ظروف الأم تفصيليًا.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة.

- صورة المؤهل الدراسي للأم.

- صورة البطاقات القومية لأفراد الأسرة وصور المؤهلات الدراسية.

- شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والبطولات الحاصلين عليها.

- صورة قسيمة الزواج.

- قسيمة الطلاق.

- شهادة وفاة الزوج للأم الأرملة.

- الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

- رقم تليفون محمول صحيح للأم المرشحة أو أحد أفراد الأسرة.