شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظات المختلفة، فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025 وذلك حتى يوم 16 يناير 2025.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

1- الشروط بالنسبة للأم الطبيعية أو أم لابن من ذوي الهمم
- قصة العطاء منفرده.
- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.
- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 فقط.
- أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي وفي الفرق النهائية بالكليات ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا والغير قابل للتعليم.

2- الشروط للأم الكافلة "أسرة بديلة"
- أن يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعي.
- المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان بالقدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

- بحث اجتماعي قصصى يظهر ظروف الأم تفصيليًا.
- 2 صورة شخصية حديثة. 
- صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة.
- صورة المؤهل الدراسي للأم.
- صورة البطاقات القومية لأفراد الأسرة وصور المؤهلات الدراسية.
- شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والبطولات الحاصلين عليها.
- صورة قسيمة الزواج.
- قسيمة الطلاق.
- شهادة وفاة الزوج للأم الأرملة.
- الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
- رقم تليفون محمول صحيح للأم المرشحة أو أحد أفراد الأسرة.

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