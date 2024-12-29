فوز الإتصالات والمقاولون العرب وتعادل منتخب السويس في دوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر لدوري المحترفين عن فوز فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على فريق

لافيينا بقيادة حسين شكري بهدف دون رد سجله ابراهيم القاضي فى الدقيقة 96 من عرضية حسين البدري.



- تعادل فريق الداخلية بقيادة عمرو جمال مع فريق القناة بقيادة عبد الناصر سلبيًا.

- تعادل فريق المنصورة بقيادة علاء نوح مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد سلبيًا.

- تعادل فريق منتخب السويس بقيادة علاء منير مع فريق طنطا بقيادة خالد عيد سلبيًا.

- فوز المصرية للاتصالات على فريق كهرباء الإسماعيلية 2/3.



سجل أهداف «الفائز» محمد بهاء من ركلة جزاء وبوربويس كاش وأحمد حسين، في الدقائق 15 و18 و88 فيما سجل هدفي الكهرباء أحمد كفته من ركلة جزاء ومحمد شيكا، في الدقيقتين 64، و90.

ترتيب دوري المحترفين

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- المصرية للاتصالات 30 نقطة

3- وادي دجلة 26 نقطة

4- كهرباء الاسماعيليه 25 نقطة

5- ابو قير للاسمده 23 نقطة

6- بروكسي 23 نقطة

7- الترسانة 23 نقطة

8- بترول أسيوط 22 نقطة

9- القناة 19 نقطة

10- اسوان 19 نقطة

11- الداخلية 18 نقطة

12- البلدية 16 نقطة

13- منتخب السويس 16 نقطة

14- راية 15 نقطة

15- لافيينا 15 نقطة

16- السكة الحديد 14 نقطة

17- طنطا 13 نقطة

18- سبورتنج 11 نقطة

19- المنصورة 11 نقطة

20- ديروط 9 نقاط



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