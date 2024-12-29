بيان عاجل: تعليق الدراسة بالإسكندرية غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين 30 ديسمبر في جميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، سواء للطلاب أو المعلمين. جاء هذا القرار بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت توقعات بسوء الأحوال الجوية في الساعات المقبلة.

إجازة استثنائية لبعض العاملين

بناءً على تعليمات المحافظ، تم منح إجازة استثنائية للعاملين المعينين ضمن نسبة الـ5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الموظفات اللاتي يقمن برعاية أطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

ومع ذلك، استُثنيت من القرار القيادات وأطقم العمل المناوبة، وفقًا لاحتياجات مديري المديريات والأجهزة التنفيذية.

استعدادات الطوارئ لمواجهة الأحوال الجوية

يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية والحد من آثارها السلبية. تهدف الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل السريع مع أي طوارئ قد تنجم عن حالة الطقس المتوقعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

في بيان عاجل، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية خريطة تحذيرية توضح استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري. وأشارت الهيئة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً خلال الليل.

المحافظات الأكثر خطورة

حددت الهيئة ثماني محافظات بوصفها الأكثر عرضة لتأثيرات الطقس، وهي:

الإسكندرية

كفر الشيخ

البحيرة

مطروح

دمياط

بورسعيد

العريش

رفح

محافظات بدرجة خطورة أقل

كما أشارت إلى أمطار خفيفة في ست محافظات أخرى، وهي:

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

الإسماعيلية

السويس

إرشادات للمواطنين لتجنب المخاطر

شدد خبراء الأرصاد على ضرورة اتباع النصائح التالية خلال العواصف الرعدية: