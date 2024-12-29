65 فنانًا يبدعون في معرض "الإبل إرث لنا" بالخرج

السعودية
بوابة الفجر

أثرى 65 تشكيليًا معرض "الإبل إرث لنا" الذي نفذته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الخرج بمناسبة اختتام عام الإبل 2024.
وجاءت مشاركة الفنانين والفنانات في المعرض الذي اختتم مساء اليوم؛ لإبراز دور الفن التشكيلي في مختلف المناسبات خاصة المرتبطة بالإرث التاريخي وبين الإنسان وبيئته.
وأوضح مدير فرع جسفت بالخرج محمد الخرجي، أن المعرض على مدار خمسة أيام شكّل مرسمًا مفتوحًا جمع الفنانين لممارسة هواياتهم وتبادل الخبرات، في حين قدم مناظر جمالية وإبداعية للجمهور، وإتاحة المشاركة للهواة تحت إشراف متخصصين من الجمعية

الجمعية السعودية الارث التاريخي تاريخ تبادل الخبرات خمسة أيام
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