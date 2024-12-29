الناتو يحذر من هجوم روسي "غير تقليدي"

قال مسؤول بارز بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، إن هناك إمكانية قوية لقيام روسيا بشن هجوم غير تقليدي على دول الحلف.

وقال جيمس أباثوراي، وهو دبلوماسي كندي يتولى المسؤولية عن الحرب الهجينة والسيبرانية بحلف الناتو، إن الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 32 دولة كانت بالفعل في وضع "الضفدع المغلي"، بسبب هجمات هجينة روسية محتملة، عبر أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وأشار إلى تزايد أعمال مثل قطع الكابلات في قاع البحر وتخريب مبان، وزرع عبوات حارقة داخل طائرة شحن، منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط).2022

وقال أباثوراي للشبكة: "يمكننا بالتأكيد إحصاء العشرات. ما يصل إلى 100 بالتأكيد. لكن هناك الكثير من المؤامرات الفاشلة".

وأضاف أباثوراي، الذي يعمل على وضع استراتيجية حلف الناتو لمواجهة الحرب الهجينة، إن هناك "احتمالًا حقيقيًا" لهجوم روسي غير تقليدي قد يتسبب في خسائر "كبيرة".