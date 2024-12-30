تفاصيل وشروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة

معاهد معاوني الأمن.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر قطاع التدريب في القاهرة الجديدة، عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن لعام 2025.



لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة.

شروط الالتحاق

شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن يتطلب توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:

1. الجنسية: أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين دون تجنس أو ازدواج جنسية.



2. العمر: ألا يقل عن 16 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا.



3. المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.



4. السجل الجنائي: أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



5. الارتباط بالإرهاب: ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.



6. الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو معاهد تدريبية، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل.



7. اللياقة البدنية: اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات اللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث.



8. الحالة الاجتماعية: أن يكون المتقدم غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.

المزايا المقدمة للطلاب

هناك بعدد مميزات للمتقدمين من خلال التالي:

التعليم والتدريب مجانًا: تتحمل الدولة نفقات التعليم والإعاشة خلال فترة الدراسة.

مكافآت شهرية: يحصل الطلاب على مكافأة شهرية أثناء الدراسة.

خدمات طبية: يشمل الطلاب نظامًا علاجيًا خاصًا خلال فترة الدراسة وبعد التخرج.

شهادة معتمدة: يمنح الخريجون دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل شهادة الثانوية الفنية.

الإعفاء من الخدمة العسكرية: يُعفى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.



أماكن التقديم والاختبارات

تم تحديد أماكن التقديم وفقًا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:

للذكور:

معهد طرة (القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء).

معهد وادي النطرون (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، غرب الدلتا).

معهد 6 أكتوبر (الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا).

معهد سوهاج (أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد).



للإناث: معهد طرة لجميع المحافظات.



موعد وطريقة التقديم

أعلنت الوزارة أن التقديم الإلكتروني سيكون متاحًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير 2025 وحتى الاثنين 17 فبراير 2025. وشددت على ضرورة الالتزام بالتقديم من خلال الموقع الرسمي فقط أو التردد على المعاهد المحددة.