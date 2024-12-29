محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا.. ويوجه بتيسير اجراءات تراخيص البناء

محافظات
محافظ بني سويف يعتمد
محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المخطط الاستراتيجي لمدينة إهناسيا، وذلك خلال لقائه بمكتبه مع المهندس مجدي ربيع، مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد، ممثلًا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا لإعداد المخطط.

 

وأكد محافظ بني سويف، خلال اللقاء، أن إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن يُعد جزءًا من خطة الدولة لتحديد الامتدادات العمرانية الجديدة، والسيطرة على النمو العشوائي، وتحسين البيئة العمرانية، كما تهدف الخطة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المدينة والتجمعات المحيطة، وتعزيز المرافق الأساسية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

 

ووجّه محافظ بني سويف، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بمواصلة التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، حيث يهدف ذلك إلى تحديث الأحوزة العمرانية بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية.

 

من جانبه، أوضح المهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة بني سويف، أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يأتي ضمن توجهات الدولة لتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021.

 

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين (صور)

شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه أمام قطار ببني سويف

توقيع الكشف والفحوصات على 750 حالة في قافلة طبية لمرضى العيون ببني سويف

تشييع جثامين 3 طلاب ثانوى ضحايا حادث تصادم دراجتين بخارتين ببني سويف

مصرع 3 طلاب ثانوي وإصابة أثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تحرير 17 محضر في حملة تموينية مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

دون اصابات.. السيطرة على حريق بمخزني خردة وفراشة في بني سويف

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بنى سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين (صور)

شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه أمام قطار ببني سويف

توقيع الكشف والفحوصات على 750 حالة في قافلة طبية لمرضى العيون ببني سويف

تشييع جثامين 3 طلاب ثانوى ضحايا حادث تصادم دراجتين بخارتين ببني سويف

مصرع 3 طلاب ثانوي وإصابة أثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تحرير 17 محضر في حملة تموينية مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

إحالة إدارة مدرسة ابتدائية ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك

خبير تربوي يكشف فوائد التقييمات المبكرة لتلاميذ الصفوف الأولى في الابتدائي

موعد شهر رمضان 2025: متى يبدأ الشهر الفضيل وعدد أيامه؟