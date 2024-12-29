محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا.. ويوجه بتيسير اجراءات تراخيص البناء

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المخطط الاستراتيجي لمدينة إهناسيا، وذلك خلال لقائه بمكتبه مع المهندس مجدي ربيع، مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد، ممثلًا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا لإعداد المخطط.

وأكد محافظ بني سويف، خلال اللقاء، أن إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن يُعد جزءًا من خطة الدولة لتحديد الامتدادات العمرانية الجديدة، والسيطرة على النمو العشوائي، وتحسين البيئة العمرانية، كما تهدف الخطة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المدينة والتجمعات المحيطة، وتعزيز المرافق الأساسية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

ووجّه محافظ بني سويف، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بمواصلة التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، حيث يهدف ذلك إلى تحديث الأحوزة العمرانية بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية.

من جانبه، أوضح المهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة بني سويف، أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يأتي ضمن توجهات الدولة لتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021.