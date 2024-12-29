عاجل.. محافظة الإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدًا

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بوابة الفجر

 

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" على مستوى المحافظة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتوقعات بسوء الأحوال الجوية.

 وقرر المحافظ منح العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة المعينين بنسبة "5%"، والموظفات اللاتي يرعين أطفالًا دون سن 12 عامًا، إجازة استثنائية غدًا، مع استثناء القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق احتياجات الجهات التنفيذية.

 ووجه المحافظ خلال بيانه للجهات التنفيذية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ وشدد على أهمية التأكد من جاهزية المعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وضمان سيولة الحركة المرورية لتفادي أي تعطل في الشوارع الرئيسية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وإتاحة الفرصة للأجهزة المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة الطقس غير المستقرة، داعيًا الجميع للالتزام بتوجيهات السلامة والتعاون مع الجهات المعنية خلال هذه الفترة.

 

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