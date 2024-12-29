محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع انهيار أرضي أسفل أحد العقارات في قرية العلوة

محافظات
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

توجه مساء اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية علي الفور إلى موقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقريه سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها، كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة،حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر  محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث حفاظا على سلامة المواطنين لحين  استكمال لجنه المنشات الآيلة للسقوط، ومعاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينه قليوب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ  والعميد عمرو سالم مأمور قليوب وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفه أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إخطار بوجود هبوط في التربه بقرية العلوة، بقليوب.

جولة المحافظ

IMG-20241229-WA0021
IMG-20241229-WA0021
IMG-20241229-WA0020
IMG-20241229-WA0020
IMG-20241229-WA0019
IMG-20241229-WA0019
IMG-20241229-WA0017
IMG-20241229-WA0017
IMG-20241229-WA0018
IMG-20241229-WA0018
المهندس أيمن عطية المنشآت الآيلة للسقوط محافـظ القليوبيــة مركز ومدينة قليوب

مواد متعلقة

توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لمواجهة أزمة المواصلات بالقليوبية

العثور على جثة طبيب سقط من أعلى عقار ببنها

السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية: تفعيل كافة الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين

محافظ القليوبية يكرم المتميزين في مشروع صقر 141 (صور)

محافظ القليوبية يحذر من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح

جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا 

مصرع فتاة متأثرة بإصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بطوخ

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك

خبير تربوي يكشف فوائد التقييمات المبكرة لتلاميذ الصفوف الأولى في الابتدائي

موعد شهر رمضان 2025: متى يبدأ الشهر الفضيل وعدد أيامه؟