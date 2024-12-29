الإسكندرية تستعد لموجة طقس سيء وأمطار رعدية غزيرة غدًا

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بوابة الفجر

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية ستشهد غدًا الاثنين 30 ديسمبر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع هطول أمطار تبدأ متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا في بعض المناطق خلال ساعات الصباح. ومن المتوقع أن تزداد شدتها تدريجيًا اعتبارًا من فترة الظهيرة لتصبح غزيرة ورعدية خاصة في شمال المحافظة، وتشمل المناطق الشرقية والغربية.

 

وأفادت الهيئة أن هذه الموجة من الطقس السيئ ستصاحبها رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية. كما ستتراوح ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط بين 2.5 إلى 3.5 متر، ما قد يعرقل الأنشطة البحرية ويزيد من المخاطر على الموانئ والصيادين.

وفي هذا السياق، كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها، حيث دفعت بـ 108 سيارة ومعدة لرفع تجمعات المياه في الشوارع والمناطق المنخفضة، مع تمركز فرق الطوارئ في النقاط الساخنة التي تتعرض لتجمعات مياه الأمطار بشكل متكرر. كما دعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ 175 للإبلاغ عن أي تجمعات للمياه أو أعطال تحتاج إلى تدخل عاجل.

 وقرر محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين، إلى جانب منح إجازة استثنائية للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة والموظفات المسؤولات عن رعاية أطفال دون 12 عامًا، مع استثناء القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات.

وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع الوضع على مدار الساعة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديث المعلومات وإبلاغ المواطنين بأي مستجدات. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التواجد في المناطق المنخفضة خلال الأمطار الغزيرة، والالتزام بتوجيهات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

 

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