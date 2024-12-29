عاجل: الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش يفوز بولاية جديدة

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ميلانوفيتش
ميلانوفيتش

أظهرت استطلاعات خروج اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، أن الرئيس الكرواتي الحالي زوران ميلانوفيتش حقق فوزًا في الانتخابات الرئاسية، ليحصل على ولاية جديدة في قيادة البلاد.

يأتي هذا الفوز ليعكس تأييد الناخبين لسياسات ميلانوفيتش خلال فترة ولايته الأولى، مع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه كرواتيا على الساحة المحلية والدولية.

تقع جمهورية كرواتيا فى وسط أوروبا وتحدها خمسة دول هى: جمهورية سلوفينيا من الشمال الغربى وغربًا وجمهورية المجر من الشمال والشمال الشرقى وجمهورية صربيا من الشرق وجمهورية الجبل الأسود من الجنوب والبوسنة والهرسك من الجنوب ومن الجنوب الشرقى، والبحر الأدرياتيكى من الغرب الذي يفصلها عن إيطاليا.

 

الرئيس الكرواتي الحالي زوران ميلانوفيتش زوران ميلانوفيتش كرواتيا

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