زراعة القمح بالسطارة والمصاطب تبدأ في قرى بنجر السكر ببرج العرب

شهدت قرى بنجر السكر بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية انطلاق موسم زراعة القمح باستخدام تقنية السطارة ونظام المصاطب، الذي يسهم في تقليل التكاليف وزيادة إنتاجية الفدان بشكل ملحوظ.

وقال عبد العزيز فاروق، أحد المزارعين بقرية بنجر السكر 1: "تقنية الزراعة بالسطارة تتيح تقليل كمية التقاوي المستخدمة للفدان، حيث تحتاج فقط إلى 50 كيلوغرامًا من التقاوي، ما يوفر نحو 500 جنيه لكل فدان".

وأوضح المزارع مصطفى الشرقاوي أن استخدام المصاطب في الري يقلل استهلاك المياه والسولار، حيث يتم ري الفدان في ساعة ونصف فقط بدلًا من ثلاث ساعات، ما يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه والطاقة.

وأشار المزارعون إلى دور مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، في تقديم الدعم الفني والمشورة الزراعية طوال الموسم، مما يساعد على تحسين إنتاجية الفدان لتتجاوز 28 إردبًا.

وأضافوا أن استخدام هذه التقنيات يراعي التوقيت الأمثل للزراعة بعيدًا عن فترات النوات والأمطار، ويسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول، ما ينعكس إيجابيًا على معيشة صغار المزارعين.