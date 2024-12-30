عمرو الليثي ناعيًا المطرب الشعبي أحمد عدوية: صاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي

الفجر الفني
بوابة الفجر

بخالص العزاء والاسي نعي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس غرفة صناعة السينما المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية والذي وافته المنيه مساء اليوم الاحد، داعيًا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ووجه العزاء إلى أسرته ومحبيه.

 

ونشر الليثي عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: "رحل المطرب الشعبي الكبير، رمز الفن الأصيل وصاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي، وقدم العديد من الأغاني الرائعة والتي ستظل خالدة في ذاكرة المشاهد والمستمع، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".

 

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أحمد عدوية، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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