عاجل.. أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

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خبير تحكيمي: الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

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أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.
 

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