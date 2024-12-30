إصابة نتنياهو بمرض خطير

عاجل- التقارير الطبية تكشف.. ‎نتنياهو مصاب بسرطان البروستاتا واستعداد لجراحة حاسمة

العدو الصهيوني
رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

نتنياهو، إصابة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، إصابة نتنياهو بمرض خطير، أُعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأحد الموافق 29 ديسمبر عن إصابة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو صاحب ال75 عامًا بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة. 

وكشفت وسائل الإعلام عن أن نتنياهو سيجري عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الاحتلال نتنياهو سيخضع للتخدير الكامل قبل إجراء عمليته. 

كما أشارت إلى أنه تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع، ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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تفاصيل إصابة نتنياهو بمرض خطير

رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو 

1- وكانت البداية عندما أعلنت وسائل عبرية عن إصابة نتنياهو بمرض خطير وهو سرطان البروستاتا. 
2- وأوضحت أن نتنياهو يواجه المرض من الدرجة الثالثة. 
3- نتنياهو خضع لعملية جراحية خلال الساعات الماضية. 
4- تم إلغاء مناقشات الحكومة الإسرائيلية اليوم. 

5- من المحتمل ألا يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تنصيب ترامب. 

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