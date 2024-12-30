أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30-12-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر


شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيه
برتقال بلدى عصير 20 جنيه 
برتقال سكرى. جنيهًا 
يوسفي بلدى. 20 جنيه 
يوسفي بلدى فاخر. 30 جنيه
كيلو فراوله 90 جنيه 
طبق توت إسباني 35 جنيه
يوسفي كلامنتينا 25 جنيه
تفاح اصفر لبنانى 70جنيهًا
تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا
شهد عراقي. 25 جنيهًا 
بلح اسود تلاجات 25 جنيه 
كاكا بناتى. 50 جنيه 
قشطة عبدالرازق فاخر 200جنيه 
رمان سكرى 40 جنيه 
جوافه بناتى 30 جنيه
كمترى افريقي جنيه
برقوق اسود. 120 جنيه
بلح سيوه 100 جنيه 
مانجو كيت اسمعلاوى 65 جنيه 
كيلو دراجون فروت(التنين). 200 جنيها 
تين برشومى. 30 جنيه
برتقال بصرة اصفر 20 جنيه 
برتقال بلدى عصير 20 جنيهًا
عنب كرمسون احمر. 70 جنيه 
تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه 
تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه 
كنتالوب عريشى. 25 جنيه
واحده اناناس سكرى 150 جنيه 
كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه 
أفوكادو مستورد. 200 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30 علامات الحمل 2024 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا خضار قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار الحديد اليوم الأحد 29-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 29-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية